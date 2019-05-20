Зиеш: мечтаю играть за «Арсенал» или «Барселону»
Марокканский полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш признался, что хотел бы выступать за «Арсенал» или «Барселону».
«У меня есть два любимых клуба — „Арсенал“ и „Барселона“. Моя мечта — играть за один из них», — приводит слова Зиеша Goal со ссылкой на Ajax TV.
Ранее сообщалось, что отступные в контракте Зиеша составляют € 29 млн.
26-летний Зиеш перешёл в «Аякс» летом 2016 года из «Твенте». Сумма трансфера составила € 11 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в 17 матчах Лиги чемпионов. Контракт игрока с амстердамским клубом действителен до лета 2021 года.
Зиеш: виню себя в проигрыше «Тоттенхэму», я должен был забивать больше
- 20 мая 2019
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