Мбаппе: отдам всё ради завоевания «Золотой бутсы»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил надежду, что ему удастся опередить форварда «Барселоны» Лионеля Месси в борьбе за «Золотую бутсу».
«Я хочу выиграть „Золотую бутсу“ в этом году. Я отдам всё ради этого. У меня есть ещё 90 минут. Мне нечего терять. Если он выиграет, то все скажут, что это нормально, потому что это Месси», — приводит слова Мбаппе Eurosport.
В данный момент 20-летний Мбаппе занимает второе место в общем зачёте «Золотой бутсы», забив 32 гола в чемпионате Франции. Отставание Мбаппе от лидирующего Месси составляет четыре гола.
В заключительном, 38-м туре французского национального чемпионата «ПСЖ» сыграет с «Реймсом». Встреча состоится 24 мая в Реймсе на стадионе «Огюст Делоне II». Начало встречи — в 22:05 мск.
«Золотая бутса»: чтобы опередить Месси, Мбаппе нужно забить 5 мячей «Реймсу»
- 20 мая 2019
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