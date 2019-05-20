«Золотая бутса»: чтобы опередить Месси, Мбаппе нужно забить 5 мячей «Реймсу»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, забив два мяча в ворота «Эйбара», восстановил отрыв в 8 очков от Килиана Мбаппе («ПСЖ») в борьбе за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе. Француз, вернувшийся в состав парижан после дисквалификации, также отметился дублем в игре с «Дижоном». В последней игре сезона с «Реймсом», чтобы опередить аргентинца, для которого сезон в чемпионате Испании уже завершился, Мбаппе нужно забить 5 мячей.

Вот как выглядит топ-11 претендентов на «Золотую бутсу»:

1. Лионель Месси («Барселона»): 36 голов (x2,0) / 72 очка

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 32 гола (x2,0) / 64 очка

3. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 26 голов (x2,0) / 52 очка

4. Мбайе Дьян («Галатасарай»): 30 голов (x1,5) / 45 очков

5-11. Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5-11. Роберт Левандовски («Бавария»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5-11. Николя Пепе («Лилль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5-11. Дуван Сапата («Аталанта»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5-11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5-11. Садио Мане («Ливерпуль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5-11. Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. Первенства большой пятёрки имеют наивысший коэффициент — 2,0.