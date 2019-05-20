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Головин включён в символическую сборную 37-го тура чемпионата Франции

Головин включён в символическую сборную 37-го тура чемпионата Франции
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сборную лучших футболистов 37-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe. В последнем туре национального первенства российский футболист забил гол и отдал голевую передачу в домашней встрече с «Амьеном» (2:0).

Полностью список символичной сборной 37-го тура чемпионата Франции выглядит так: Томаш Коубек («Ренн»), Хироки Сакаи («Марсель»), Тило Керер («ПСЖ»), Дамьен Да Сильва («Ренн»), Юссуф Коне («Лилль»), Морган Сансон («Марсель»), Александр Головин («Монако»), Николя Пепе («Лилль»), Мемфис Депай («Лион»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Роберт Берич («Сент-Этьен»).

В нынешнем сезоне Головин провел 33 матча за клуб, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

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