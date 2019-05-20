Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по лицу

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду ударил своего сына во время празднования чемпионского титула.

Инцидент произошёл по окончании матча 37-го тура итальянского Серии А с «Аталантой» (1:1). Роналду позировал с чемпионским кубком вместе с семьёй, но неожиданно не удержал трофей и случайно ударил им Криштиану-младшего по лицу.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ESPN.

34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 21 забитого мяча (5 — с пенальти), а также отметился восемью результативными передачами.