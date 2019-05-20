Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по лицу
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду ударил своего сына во время празднования чемпионского титула.
Инцидент произошёл по окончании матча 37-го тура итальянского Серии А с «Аталантой» (1:1). Роналду позировал с чемпионским кубком вместе с семьёй, но неожиданно не удержал трофей и случайно ударил им Криштиану-младшего по лицу.
Посмотреть видео можно в «твиттере» ESPN.
34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 21 забитого мяча (5 — с пенальти), а также отметился восемью результативными передачами.
Роналду с кубком, новая форма, визит Буффона. Лучшие фото чемпионства «Ювентуса»
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