Роналду с кубком, новая форма, визит Буффона. Лучшие фото чемпионства «Ювентуса»

19 мая в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» в матче 37-го тура Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой». Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Ювентус», уже выигравший чемпионат досрочно, набрал 90 очков. «Аталанта» поднялась на 3-е место в турнирной таблице Серии А с 66 очками в активе. После окончания матча подопечным Массимилиано Аллегри вручили кубок чемпионов Италии. Это чемпионство стало для туринцев восьмым подряд.
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком Серии А в нынешнем сезоне. В нынешнем сезоне 34-летний Роналду в 30 матчах Серии А забил 21 мяч (5 — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач.
Лучшие кадры с награждения «Ювентуса» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Турине.
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