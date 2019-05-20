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КДК отказался отменить красную карточку Бикфалви. Хавбек пропустит финал Кубка

КДК отказался отменить красную карточку Бикфалви. Хавбек пропустит финал Кубка
Футбол / Кубок России 0

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что организация отклонила запрос «Урала» об отмене красной карточки румынского нападающего Эрика Бикфалви, которую он получил в ответном полуфинальном матче Кубка России с «Арсеналом» (2:2).

«Мы рассматривали вопрос по Бикфалви. Вы сообщали, что поступило письмо от „Урала“ после матча об отмене красной карточки. Мы обратились в ЭСК при президенте РФС, при отмене мы обязаны это делать, так как должно быть и заключение. ЭСК дала своё заключение. В КДК была направлена запись VAR. На 34-й минуте судья имел все основания показать красную карточку Бикфалви за серьёзное нарушение правил.

Действия нарушителя не носили агрессивного характера. Красная карточка была показана справедливо, когда игрок превысил допустимый уровень жёсткости в единоборстве.

Учитывая пояснение, которое дал Левников, мы пришли к выводу, что не будем применять дополнительные санкции к Бикфалви и он пропустит один матч. Финал Кубка России он пропустит», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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