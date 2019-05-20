КДК отказался отменить красную карточку Бикфалви. Хавбек пропустит финал Кубка

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что организация отклонила запрос «Урала» об отмене красной карточки румынского нападающего Эрика Бикфалви, которую он получил в ответном полуфинальном матче Кубка России с «Арсеналом» (2:2).
«Мы рассматривали вопрос по Бикфалви. Вы сообщали, что поступило письмо от „Урала“ после матча об отмене красной карточки. Мы обратились в ЭСК при президенте РФС, при отмене мы обязаны это делать, так как должно быть и заключение. ЭСК дала своё заключение. В КДК была направлена запись VAR. На 34-й минуте судья имел все основания показать красную карточку Бикфалви за серьёзное нарушение правил.
Действия нарушителя не носили агрессивного характера. Красная карточка была показана справедливо, когда игрок превысил допустимый уровень жёсткости в единоборстве.
Учитывая пояснение, которое дал Левников, мы пришли к выводу, что не будем применять дополнительные санкции к Бикфалви и он пропустит один матч. Финал Кубка России он пропустит», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 20 мая 2019
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