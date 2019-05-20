Лахиялов: у «Спартака» снова в команде нет единства, каждый сам по себе

Президент клуба ПФЛ «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов подвёл предварительные итоги нынешнего сезона в РПЛ.

«Мне ближе атакующий, комбинационный футбол, а не забросы на рослых форвардов. Надеялся, что «Краснодар» бросится в погоню за лидером. И был момент, когда в случае победы дома над «Уфой» краснодарцы обошли бы соперника в таблице. Но они сыграли вничью, а «Зенит» весной ушёл в отрыв.

«Локомотив» провалил старт сезона – они как бы искали свою игру, не забивали, не побеждали. Потом бросились наверстывать упущенное, но… ЦСКА? Относительно слабый для них сезон, но там понятно… Смена поколений в команде, полностью обновлённая оборона, много новой молоёжи.

У «Спартака» снова в команде нет единства. Болельщики, игроки, старые и новые тренеры, руководство клуба – все каждый сам по себе…» — цитирует Лахиялова «Молодёжь Дагестана».