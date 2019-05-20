Лахиялов: у «Спартака» снова в команде нет единства, каждый сам по себе

Президент клуба ПФЛ «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов подвёл предварительные итоги нынешнего сезона в РПЛ.
«Мне ближе атакующий, комбинационный футбол, а не забросы на рослых форвардов. Надеялся, что «Краснодар» бросится в погоню за лидером. И был момент, когда в случае победы дома над «Уфой» краснодарцы обошли бы соперника в таблице. Но они сыграли вничью, а «Зенит» весной ушёл в отрыв.
«Локомотив» провалил старт сезона – они как бы искали свою игру, не забивали, не побеждали. Потом бросились наверстывать упущенное, но… ЦСКА? Относительно слабый для них сезон, но там понятно… Смена поколений в команде, полностью обновлённая оборона, много новой молоёжи.
У «Спартака» снова в команде нет единства. Болельщики, игроки, старые и новые тренеры, руководство клуба – все каждый сам по себе…» — цитирует Лахиялова «Молодёжь Дагестана».
- 20 мая 2019
-
13:26
-
13:24
-
13:11
-
13:02
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
12:22
-
12:14
-
12:09
-
12:08
-
12:00
-
11:54
-
11:39
-
11:34
-
11:31
-
11:27
-
11:23
-
11:18
-
11:11
-
10:43
-
10:38
-
10:27
-
10:18
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:43
-
09:26
-
09:21
-
09:11
-
08:50
-
08:00
-
07:43
-
07:14