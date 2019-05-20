Комличенко может перейти в ПАОК

Как стало известно «Чемпионату», ПАОК проявляет интерес к российскому нападающему «Млады Болеслав» Николаю Комличенко.

ПАОК, который стал чемпионом Греции в нынешнем сезоне, рассматривает вариант с переходом футболиста в летнее трансферное окно.

23-летний Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в 30 матчах чемпионата Чехии, в которых стал автором 27 забитых мячей (8 — с пенальти). Форвард стал рекордсменом чешского первенства по числу голов за сезон.

23-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» форвард перешёл летом 2017 года. Спустя полтора года чешский клуб выкупил трансфер игрока за € 400 тыс. Контракт футболиста с чешским клубом действителен до лета 2022 года.