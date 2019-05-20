Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Игорь Бушманов, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что прокуратора обжаловала приговор в отношении его подзащитного, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.



«Прокуратура внесла апелляционное представление, оно у меня на руках. Прокуратура обжаловала приговор в части квалификации действий подсудимых, они просят квалифицировать действия, как было на стадии следствия — предварительный сговор», — приводит слова Бушманова Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.