Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Игорь Бушманов, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что прокуратора обжаловала приговор в отношении его подзащитного, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Прокуратура внесла апелляционное представление, оно у меня на руках. Прокуратура обжаловала приговор в части квалификации действий подсудимых, они просят квалифицировать действия, как было на стадии следствия — предварительный сговор», — приводит слова Бушманова Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
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