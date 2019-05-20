Черчесов: Лунёв и Дзюба могут остаться без практики на месяц, это настораживает

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями об игровой практике футболистов «Зенита» Андрея Лунёва, Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева в преддверии отборочных матчей Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
«Многие игроки основы и кандидаты в сборную из «Зенита» оказались вне заявки на игру с «Ростовом»? Тоже обратил на это внимание. Я уже поздравил Сергея Семака и всю команду с этим успехом, уверен, что победа «Зенита» в нынешнем чемпионате является абсолютно заслуженной. Мне понятно желание коллеги провести ротацию состава после столь яркой и эмоциональной игры с ЦСКА.
Что касается кандидатов в сборную, то Оздоев провёл на поле последние 15 минут, а Лунёв и Дзюба и вовсе оказались вне заявки. Если они не сыграют 26 мая с «Енисеем», то получится, что останутся без игровой практики практически на месяц. Ведь с ЦСКА «Зенит» встречался 12 мая, а сборная проведёт игру с Сан-Марино 8 июня. Довольно продолжительный срок для футболиста. Но это внутреннее дело клуба, наша же задача – анализировать происходящее и делать выводы в интересах сборной. Хотя, безусловно, не настораживать это не может», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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