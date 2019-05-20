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Кроос: у меня хороший контракт с «Реалом», но я не могу купить Мбаппе

Кроос: у меня хороший контракт с «Реалом», но я не могу купить Мбаппе
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Реала» Тони Кроос, ранее продливший контракт с мадридским клубом до лета 2023 года, прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал».

«Мне нравится Мбаппе как игрок, но этот вопрос предназначается не мне. Я не могу купить его. У меня хороший контракт с „Реалом“, но этот вопрос для клуба. Погба? Мы можем перечислять множество имён. Мне тоже нравится этот футболист, но от меня ничего не зависит. Я буду бороться за свою позицию. Когда я играю на своём уровне, у меня нет проблем.

Не собираюсь говорить то, что мне сказал Зидан, но я думаю, что, если бы у него были сомнения относительно моего будущего, мы не стали бы заключать новый контракт», — приводит слова Крооса Goal.com.

«Реал» объявил о продлении контракта с Кроосом
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