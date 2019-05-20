Абелардо покинул пост главного тренера «Алавеса»

Главный тренер «Алавеса» Фернандес Абелардо покинул свой пост, сообщает пресс-служба испанского клуба.



Об уходе специалиста было объявлено на специальной пресс-конференции. Абелардо при этом уточнил, что сам принял решение уйти из команды, поскольку знает, что в следующем сезоне не сможет показать свой максимум.



Абелардо возглавлял «Алавес» с 2017 года. В завершившемся сезоне испанской Примеры команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 50 очков и на три очка отстав от зоны еврокубков. В Кубке страны клуб из Витории вылетел на стадии 1/16 финала, уступив «Жироне».



Ранее Абелардо работал в таких командах, как «Кандас», «Туилья» и хихонский «Спортинг». Будучи футболистом, он выступал за «Барселону», «Алавес» и «Спортинг».