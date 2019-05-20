Гвардиола: «Манчестер Сити» должен выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что «горожанам» необходимо в будущем выиграть Лигу чемпионов.



«Я уже говорил, что в конце концов нас будут судить по тому, выиграем мы Лигу чемпионов или нет. Я знаю, что, если мы этого не сделаем, других успехов будет недостаточно. Таковы требования, и я с ними знаком. Когда я стал наставником „Барселоны“, нам повезло выиграть две Лиги чемпионов за четыре года. Люди думают, что я особенный тренер, и „Манчестер Сити“ должен выиграть Лигу чемпионов со мной. Это всё ещё правда.



Этот клуб устанавливает рекорды по очкам и невероятно выступает на внутренних соревнованиях. В Англии высокая конкуренция, но мы хотим выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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