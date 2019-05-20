Гётце: если не выкладывался на тренировках на 100%, Клопп начинал грозно кричать
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце рассказал об отношении бывшего главного тренера «шмелей», а ныне наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа к тренировкам.
«Тренировки для Клоппа — очень серьёзный момент рабочего процесса. Когда мне было 17 или 18 лет, если я не выкладывался на занятиях на все сто процентов, он становился очень грозным и даже пугающим. Он подбегал ко мне, вставал прямо перед моим лицом и начинал кричать на меня.
Я не могу чётко перевести с немецкого то, что он кричал, но в своей типичной манере, не размыкая зубов, он кричал что-то вроде: „В ваших действиях должно быть больше страсти! Вы должны оставлять на поле всё! Действуйте, чёрт побери!“» — приводит слова Гётце Goal.com.
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