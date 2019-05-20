«Штутгарт» огласил имя нового главного тренера

«Штутгарт» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с Тимом Вальтером, в настоящий момент занимающим пост главного тренера клуба «Хольштайн», выступающего во второй Бундеслиге.



Контракт со специалистом рассчитан до окончания сезона-2020/21. При этом к работе он приступит уже после окончания нынешней кампании. В стыковых матчах за право остаться в Бундеслиге команда сыграет под руководством действующего наставника Нико Виллига.



Ранее Вальтер работал с молодёжными командами мюнхенской «Баварии» и «Карлсруэ». «Хольштайн» в нынешнем сезоне финишировал на шестом месте в турнирной таблице второй Бундеслиги.



Соперником «Штутгарта» в стыковых матчах станет «Унион». Встречи состоятся 23 и 27 мая.