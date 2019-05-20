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«Штутгарт» огласил имя нового главного тренера

«Штутгарт» огласил имя нового главного тренера
Футбол / Германия 0

«Штутгарт» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с Тимом Вальтером, в настоящий момент занимающим пост главного тренера клуба «Хольштайн», выступающего во второй Бундеслиге.

Контракт со специалистом рассчитан до окончания сезона-2020/21. При этом к работе он приступит уже после окончания нынешней кампании. В стыковых матчах за право остаться в Бундеслиге команда сыграет под руководством действующего наставника Нико Виллига.

Ранее Вальтер работал с молодёжными командами мюнхенской «Баварии» и «Карлсруэ». «Хольштайн» в нынешнем сезоне финишировал на шестом месте в турнирной таблице второй Бундеслиги.

Соперником «Штутгарта» в стыковых матчах станет «Унион». Встречи состоятся 23 и 27 мая.

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