Компани: после гола в ворота «Лестера» знал, что уйду

Бельгийский защитник Венсан Компани рассказал, когда решил уйти из «Манчестер Сити». Напомним, ранее игрок объявил, что станет играющим тренером в «Андерлехте».



«После гола в ворота „Лестера“ я знал, что уйду. Я не мог сделать ничего лучше. Этот гол получился отличным, и это было правильно. „Манчестер Сити“ готов достичь гораздо большего. Я сделал всё, что мог, и отдал всё, что имел. У меня ничего не осталось. Я горжусь этим. „Манчестер Сити“ — лучший клуб в мире. Мне всё равно, выиграет он Лигу чемпионов или нет. Это лучший клуб в мире. Я хочу поблагодарить всех. Я люблю всех вас. И я ухожу», — приводит слова Компани Sky Sports.

Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги.