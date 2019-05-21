Компани: после гола в ворота «Лестера» знал, что уйду

Бельгийский защитник Венсан Компани рассказал, когда решил уйти из «Манчестер Сити». Напомним, ранее игрок объявил, что станет играющим тренером в «Андерлехте».
«После гола в ворота „Лестера“ я знал, что уйду. Я не мог сделать ничего лучше. Этот гол получился отличным, и это было правильно. „Манчестер Сити“ готов достичь гораздо большего. Я сделал всё, что мог, и отдал всё, что имел. У меня ничего не осталось. Я горжусь этим. „Манчестер Сити“ — лучший клуб в мире. Мне всё равно, выиграет он Лигу чемпионов или нет. Это лучший клуб в мире. Я хочу поблагодарить всех. Я люблю всех вас. И я ухожу», — приводит слова Компани Sky Sports.
Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги.
- 21 мая 2019
-
01:47
-
01:41
-
01:28
-
00:56
-
00:47
-
00:39
-
00:24
-
00:23
-
00:16
- 20 мая 2019
-
23:58
-
23:21
-
23:16
-
22:55
-
22:53
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
21:56
-
21:49
-
21:37
-
21:14
-
20:51
-
20:38
-
20:25
-
20:24
-
20:03
-
19:36
-
19:24
-
19:16
-
18:56
-
18:40
-
18:39
-
18:23
-
18:21
-
18:04