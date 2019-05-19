Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Бельгийский защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что со следующего сезона станет играющим тренером в «Андерлехте».
«Предпочитаю быть благодарным за прошлое, но оставаться амбициозным и ориентированным на будущее.
В течение следующих трёх лет возьму на себя роль играющего тренера „Андерлехта“. Это может стать для вас неожиданностью. Это самое страстное, но рациональное решение, которое я когда-либо принимал.
Как футболист, я родился и вырос в „Андерлехте“. С 6 лет был единым с этим клубом, который 34 раза становился чемпионом. Они не имеют себе равных.
Не так давно я позвонил в „Андерлехт“. Совершенно неожиданно мне предложили должность играющего тренера. Председатель и спортивный директор Майкл Вершурен и технический директор Фрэнк Арнесен подробно объяснили, как видят это на практике. Они всё продумали полностью. Владелец клуба мистер Кук пообещал полную поддержку: время, бюджет, рамки, персонал, удобства… Я был не только впечатлён, но и заинтригован. Это заставило задуматься.
Конец этого сезона не мог быть более запоминающимся. Я жил мечтой здесь. Так много узнал за последние 3 года от невероятного тренера Хосепа Гвардиолы, который возродил во мне любовь к футболу. „Манчестер Сити“ демонстрирует тот футбол, в который я хочу играть. Этот футбол я хочу преподавать и видеть, как в него играют мои подопечные.
Решил принять вызов в „Андерлехте“. Хочу поделиться знаниями со следующими поколениями. Добавлю немного Манчестера в сердце Бельгии. Это не прощание. Увидимся позже», — написал Компани на странице в «Фейсбуке».
- 19 мая 2019
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