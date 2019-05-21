Обамеянг: хочу, чтобы моё имя стало легендой для «Арсенала»

Габонский нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о желании надолго остаться в клубе.

«Мне было непросто приехать в «Арсенал» и показать, на что способен. Теперь я хочу, чтобы моё имя стало там легендой.

Взаимосвязь с Ляказеттом? Мы разделяем один и тот же взгляд на футбол. Шутим и любим смеяться. На поле достаточно одного взгляда, это естественно. Один легко найдет другого, как и наоборот», — цитирует форварда RMC Sport.

Обамеянг наравне с форвардами «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и Садио Мане стал лучшим бомбардиром АПЛ. Каждый из них завершил текущий сезон в АПЛ с 22 забитыми мячами в активе. При этом Салах принял участие во всех 38 играх, Мане и Обамеянг — в 36.