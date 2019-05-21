Фидлер: если честно, не совсем понимаю систему VAR

Полузащитник «Урала» Артём Фидлер отметил, что команда поддержала нападающего Эрика Бикфалви, который получил красную карточку в ответном полуфинальном матче Кубка России с «Арсеналом» (2:2).



Напомним, ранее КДК отклонил запрос «Урала» на отмену карточки румынского форварда. Таким образом, Бикфалви пропустит финал кубка России с «Локомотивом».



«Если честно, я не совсем понимаю систему VAR. Да, благодаря ей назначили пенальти, который и должен был быть – по моему мнению. Но я считаю, что красная карточка даётся, когда игрок умышленно хочет нанести травму, а в эпизоде с Эриком явно видно, что он специально этого не делал. Был игровой момент, игрок прыгал в подкате, Эрик боролся за мяч. Максимум — жёлтая карточка, красную никто бы не дал за такое. Эрик важный игрок в нашей команде и хотелось бы видеть его в финале.



Конечно, Эрик сильно расстроился, все в команде его поддерживали. Самое обидное, что несправедливо получилось: судья посмотрел момент и всё равно дал красную карточку», — приводит слова Фидлера официальный сайт «Урала».

КДК отказался отменить красную карточку Бикфалви. Хавбек пропустит финал Кубка