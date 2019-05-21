Эмери: не могу заставить Мхитаряна поехать в Баку, это его личное решение

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал решение полузащитника Генриха Мхитаряна пропустить финальный матч Лиги Европы с «Челси», который пройдёт 29 мая в Баку.



«Это плохие новости для нас, но мы ничего не можем поделать. Я говорил с Мхитаряном сегодня утром. Это личное решение Генриха, и мы должны его уважать. Я не понимаю политических проблем, но должен отнестись с уважением. Он хочет играть и помогать нам, находясь с командой, но, поговорив с семьёй, решил не ехать в Баку.



Я не могу заставить Мхитаряна отправиться на матч с нами, потому что уважаю его. Для меня важно наличие Генриха в составе, его качества и трудоспособность, но ситуация не в моих руках», — цитирует Эмери пресс-служба «Арсенала».

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