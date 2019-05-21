Эмери: не могу заставить Мхитаряна поехать в Баку, это его личное решение
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал решение полузащитника Генриха Мхитаряна пропустить финальный матч Лиги Европы с «Челси», который пройдёт 29 мая в Баку.
«Это плохие новости для нас, но мы ничего не можем поделать. Я говорил с Мхитаряном сегодня утром. Это личное решение Генриха, и мы должны его уважать. Я не понимаю политических проблем, но должен отнестись с уважением. Он хочет играть и помогать нам, находясь с командой, но, поговорив с семьёй, решил не ехать в Баку.
Я не могу заставить Мхитаряна отправиться на матч с нами, потому что уважаю его. Для меня важно наличие Генриха в составе, его качества и трудоспособность, но ситуация не в моих руках», — цитирует Эмери пресс-служба «Арсенала».
Футбол проиграл политике. Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку
Но кто виноват – УЕФА с сомнительным выбором города-организатора или сам футболист со своими страхами?
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