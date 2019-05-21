Футбол проиграл политике. Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Теперь официально: «Арсенал» не возьмёт Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку. Случилось то, к чему все изначально готовились – политика вмешалась в спорт, и лондонский клуб потерял важного для себя футболиста.

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы. Из-за политики В Азербайджане его не ждут.

«Мы с разочарованием сообщаем, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы, — говорится в заявлении «Арсенала». — Мы тщательно изучили все варианты участия Генриха в матче, но после обсуждения этого вопроса с Мхитаряном и его семьёй решили, что ему лучше не ехать на финал с командой. Мы написали письмо в УЕФА и выразили глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Мхитарян был ключевым игроком для нас, поэтому это большая потеря для «Арсенала» в финале. Нам также очень грустно, что игрок пропустит финал крупного европейского турнира при таких обстоятельствах. Такое редко случается в карьере футболиста. Мхитарян продолжит участвовать в подготовке «Арсенала» к финалу Лиги Европы, пока команда не уедет в Баку.

«Арсенал»: Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы в Баку

Сейчас критические стрелы полетят в основном в адрес УЕФА, который сначала много борется с проблемами расизма и дискриминацией по национальному признаку, устраивает сотни разнообразных акций и снимает десятки видеороликов в год, а потом, когда проявляются настоящие проблемы, вся эта работа летит коту под хвост и начинает выглядеть обычной показухой. Теперь никто не будет вспоминать многочисленные мероприятия, проводимые под лозунгом «Say no to racism». В историю войдёт другое: из-за решения УЕФА проблема межнационального конфликта просочилась в спорт и испортила финал еврокубка.

Да, в противовес можно рассуждать о форс-мажоре – в Европе, и в частности ведущих клубах, играет не так много армянских футболистов, вероятность такого развития событий была просто мизерной. Можно также обвинять самого Мхитаряна и пытаться найти в действиях «Арсенала» попытку давления на футбольный союз. В конце концов, игроку никто не запрещал въезд на территорию Азербайджана, местные власти сразу же зажгли зелёный свет, а на уровне МИД пообещали, что с безопасностью во время пребывания тоже не будет проблем.

Только вряд ли всё это оправдывает УЕФА. Можно сколько угодно гарантировать безопасность пребывания, но гарантии отсутствия агрессии или даже просто свиста со стороны трибун не может быть и близко. Как и гарантии, что среди десятка тысяч нейтральных футбольных болельщиков не найдётся один сумасшедший, который попытается устроить расправу знаменитости за неоднократное посещение Карабаха. Это изначально неправильно, когда лучшим клубам мира и их футболистам, чья стоимость составляет десятки миллионов евро, в XXI веке перед статусным матчем приходится думать не о футболе, а о чём-то постороннем. А не думать в сегодняшней ситуации было просто невозможно, сколько бы обещаний ни давали сейчас Азербайджан и УЕФА.

Поэтому ещё раз стоит задать вопрос: а зачем вообще такие матчи отправлять в спорные регионы? Разве это популяризация футбола, когда финал проводится в городе, до которого из Западной Европы очень непросто добраться с точки зрения банальной логистики? Разве это правильно, когда на две английские команды выделяется всего по шесть тысяч билетов при вместимости стадиона в 70 тыс.? Разве это не скандал, когда проблемы с въездом в Баку возникают у европейских болельщиков с армянскими фамилиями?

Английские болельщики в бешенстве. Их не устраивает финал Лиги Европы в Баку УЕФА выделил «Арсеналу» и «Челси» ничтожно малое количество билетов.

Отдавать финалы городам и странам, где существует политическая нестабильность и куда запросто по своей воле могут не пустить зарубежных болельщиков или спортсменов по национальному признаку, — это решение, которое сводит всю работу УЕФА по отделению футбола от политики и борьбе с дискриминацией на нет. И ладно бы Баку был первым случаем, но ведь можно вспомнить прошлогодний Киев. Несколько знакомых российских журналистов в прошлом году так и не доехали до финала – кто-то из-за старых визитов в Крым, кто-то из-за принадлежности к конкретным государственным изданиям. Людей задерживали, допрашивали по несколько часов – и разворачивали.



Расширять горизонты и привозить большой европейский футбол в новые страны – это всё здорово, и новая политика УЕФА абсолютно понятна. Но и возмущение англичан сейчас оправданно. Этот раунд футбол политике проиграл. Вовсе не по вине игрока, который имеет на свои страхи и недоверие полное право.