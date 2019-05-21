Чех летом вернётся в «Челси» и займёт пост спортивного директора

Вратарь «Арсенала» Петр Чех определился с будущим после завершения профессиональной карьеры по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает Sky Sports, чешский футболист договорился с бывшим клубом — «Челси» — о возвращении. Чех займёт должность спортивного директора.
В последнем в карьере матче 36-летнему голкиперу предстоит встретится как раз с «Челси». «Арсенал» сыграет с синими в финале Лиги Европы. Встреча состоится 29 мая в Баку.
Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год. С синими он успел завоевать 15 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона и четыре Кубка Англии, а также победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. С «Арсеналом» вратарь к настоящему моменту выиграл три трофея. До переезда в Англию Чех выступал за «Хмел», «Спарту» и «Ренн».
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