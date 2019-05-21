«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф в борьбе за Лигу Европы

В ответном полуфинальном матче плей-офф в борьбе за Лигу Европы «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл «Гронинген» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Бас Нейхейс.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Мартин Эдегор, которому ассистировал Тулани Сереро. На 28-й минуте преимущество хозяев увеличил Тим Матавж с паса Эдегора. Ещё через несколько минут Матавж довёл счёт до крупного, оформив дубль. Голевой передачей вновь отметился Эдегор. Во втором тайме гостям удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Кая Сирхёйса.

В первом матче победу одержал «Гронинген» со счётом 2:1, поэтому путёвку в финал по сумме двух встреч завоевал «Витесс». В решающем матче подопечные Слуцкого сыграют с «Утрехтом».