Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф в борьбе за Лигу Европы

«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф в борьбе за Лигу Европы
Футбол / Прочие турниры 0

В ответном полуфинальном матче плей-офф в борьбе за Лигу Европы «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл «Гронинген» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Бас Нейхейс.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Мартин Эдегор, которому ассистировал Тулани Сереро. На 28-й минуте преимущество хозяев увеличил Тим Матавж с паса Эдегора. Ещё через несколько минут Матавж довёл счёт до крупного, оформив дубль. Голевой передачей вновь отметился Эдегор. Во втором тайме гостям удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Кая Сирхёйса.

В первом матче победу одержал «Гронинген» со счётом 2:1, поэтому путёвку в финал по сумме двух встреч завоевал «Витесс». В решающем матче подопечные Слуцкого сыграют с «Утрехтом».

Нидерланды - Эредивизия. Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
21 мая 2019, вторник. 21:45 МСК
Витесс
Арнем
3 : 1
Гронинген
Гронинген
1:0 – Эдегор – 2, 2:0 – Матавж – 28, 3:0 – Матавж – 31, 3:1 – Сирхёйс – 81
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент