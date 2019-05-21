«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф в борьбе за Лигу Европы

В ответном полуфинальном матче плей-офф в борьбе за Лигу Европы «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл «Гронинген» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Бас Нейхейс.
Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Мартин Эдегор, которому ассистировал Тулани Сереро. На 28-й минуте преимущество хозяев увеличил Тим Матавж с паса Эдегора. Ещё через несколько минут Матавж довёл счёт до крупного, оформив дубль. Голевой передачей вновь отметился Эдегор. Во втором тайме гостям удалось сократить разрыв в счёте благодаря голу Кая Сирхёйса.
В первом матче победу одержал «Гронинген» со счётом 2:1, поэтому путёвку в финал по сумме двух встреч завоевал «Витесс». В решающем матче подопечные Слуцкого сыграют с «Утрехтом».
- 22 мая 2019
-
00:43
-
00:31
-
00:22
-
00:08
-
00:00
- 21 мая 2019
-
23:42
-
23:35
-
23:24
-
22:59
-
22:57
-
22:34
-
22:17
-
22:15
-
21:58
-
21:44
-
21:40
-
21:30
-
21:13
-
21:12
-
21:03
-
20:53
-
20:36
-
20:34
-
20:23
-
20:13
-
20:02
-
19:55
-
19:53
-
19:32
-
19:18
-
19:17
-
18:58
-
18:53
-
18:34
-
18:28