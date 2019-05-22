Косельни – о Мхитаряне: в УЕФА не должны были давать Азербайджану финал ЛЕ

Защитник «Арсенала» Лоран Косельни прокомментировал решение полузащитника Генриха Мхитаряна пропустить финальный матч Лиги Европы с «Челси».

«Я не очень доволен. Нам нужно оставить его здесь, потому что он не может играть в финальном матче. Думаю, что в УЕФА должны знать о различных проблемах, которые могут возникнуть с политической обстановкой в стране. Когда у одной страны есть проблема с другой, они не должны давать право проведении финала в этой стране. Для нас это решение сложное, потому что мы хотим, чтобы Мики была с нами. Он важный игрок для нас», — цитирует защитника The Telegraph со ссылкой на BBC Radio 5 Live.

Матч «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.