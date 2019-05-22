Дренте: Робиньо в «Реале» превратил свой подвал в ночной клуб

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте рассказал о своём пребывании в мадридском клубе.

«Я слышал, что мной интересовались 16 клубов, разговаривал с президентом «Барселоны» Лапортой и с Миятовичем — спортивным директором «Реала». Большинство клубов предлагали мне пятилетний контракт с более или менее одинаковыми условиями. Как только узнал, что «Реал» заинтересован во мне, решил отправиться туда.

В детстве я был очарован всем, что окружало Мадрид. И гламуром вокруг клуба, когда посмотрел фильм «Гол» — это было то, частью чего я действительно хотел стать. Сразу же почувствовал себя как дома, все тепло приветствовали меня, Гути был дружелюбен со мной, он – человек Мадрида, легенда.

У меня сложились хорошие отношения с Робиньо вскоре после того, как я сходил к нему домой, где он превратил свой подвал в ночной клуб», — приводит слова Дренте FourFourTwo.