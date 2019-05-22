Дренте: Робиньо в «Реале» превратил свой подвал в ночной клуб

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте рассказал о своём пребывании в мадридском клубе.
«Я слышал, что мной интересовались 16 клубов, разговаривал с президентом «Барселоны» Лапортой и с Миятовичем — спортивным директором «Реала». Большинство клубов предлагали мне пятилетний контракт с более или менее одинаковыми условиями. Как только узнал, что «Реал» заинтересован во мне, решил отправиться туда.
В детстве я был очарован всем, что окружало Мадрид. И гламуром вокруг клуба, когда посмотрел фильм «Гол» — это было то, частью чего я действительно хотел стать. Сразу же почувствовал себя как дома, все тепло приветствовали меня, Гути был дружелюбен со мной, он – человек Мадрида, легенда.
У меня сложились хорошие отношения с Робиньо вскоре после того, как я сходил к нему домой, где он превратил свой подвал в ночной клуб», — приводит слова Дренте FourFourTwo.
- 22 мая 2019
-
04:50
-
04:33
-
04:15
-
03:41
-
03:22
-
03:05
-
02:10
-
01:51
-
01:30
-
01:16
-
00:43
-
00:31
-
00:22
-
00:08
-
00:00
- 21 мая 2019
-
23:42
-
23:35
-
23:24
-
22:59
-
22:57
-
22:34
-
22:17
-
22:15
-
21:58
-
21:44
-
21:40
-
21:30
-
21:13
-
21:12
-
21:03
-
20:53
-
20:36
-
20:34
-
20:23
-
20:13