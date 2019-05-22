Сёмин: Кубок — это турнир, в котором поправить уже ничего невозможно

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России с «Уралом». Встреча состоится сегодня, 22 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Кубок — это турнир, в котором поправить уже ничего невозможно. Есть один матч, и его надо выигрывать. Если в чемпионате где-то ты можешь сыграть вничью, но в конечном счёте добиваешься результата и догоняешь впереди ищущие команды, то здесь нет. Есть одна игра, поэтому такие матчи всегда проходят бескомпромиссно, очень интересно. Для нас он очень важен, потому что это может быть вторым титулом после чемпионства. Я думаю, для всех команд он важен», — приводятся слова Сёмина в официальном «твиттере» сборной России.