«Урал» в финале Кубка России поддержат около 3 тыс. болельщиков

«Урал» в финальном матче Кубка России с «Локомотивом», который состоится сегодня, 22 мая, поддержат около 3 тыс. болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба уральского клуба. Встреча состоится на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.



В полуфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов». В первом матче противостояния, который прошёл на стадионе «РЖД Арена» в Москве, команды сыграли вничью (2:2), а в ответной игре сильнее оказались подопечные Юрия Сёмина (2:0).



«Урал» в 1/2 финала турнира смог обыграть тульский «Арсенал». Первая встреча в Екатеринбурге завершилась минимальной победой «Урала» со счётом 1:0. Во втором матче екатеринбуржцы сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (2:2).

«Локомотив» в финале Кубка России поддержат 10 тыс. болельщиков