Агент: «Генк» потребует за Малиновского не менее € 10 млн

Сергей Серебренников, агент полузащитника «Генка» Руслана Малиновского, рассказал о возможности перехода игрока в «Наполи». В СМИ была информация, что итальянский клуб уже просматривал 26-летнего футболиста сборной Украины. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Малиновский с большой долей вероятности перейдёт в московский «Спартак».

«У Малиновского есть хорошие качества, в частности, благодаря высокой технике он помогает клубу играть быстрее. «Наполи»? Нечестно называть клубы, но я общался со многими итальянскими и английскими командами. «Генк» потребует за Малиновского не менее 10 миллионов евро. Для Руслана пришло время сделать большой шаг вперёд. Нас интересует не столько участие в Лиге чемпионов, сколько перспектива роста клуба. «Наполи» соответствует этим критериям», – цитирует агента CalcioNapoli24.

Малиновский выступает в составе «Генка» с 2017 года. В нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 36 матчах чемпионата Бельгии, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач.