«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «ПЕК Зволле» Намли

«Краснодар» и «ПЕК Зволле» достигли договоренности о переходе в ряды российского клуба 24-летнего атакующего полузащитника Юнеса Намли, датчанина марокканского происхождения.

В настоящее время «Краснодар» урегулировал с «ПЕК Звлолле» все детали трансфера Намли. Полузащитник подписал с чёрно-зелёными личное соглашение, срок действия которого истекает летом 2023 года, и в июне начнет в составе своей новой команды готовится к старту сезона-2019/20. Об этом сообщила пресс-служба «Быков».

24-летний Юнес перешёл в «ПЕК Зволле» летом 2017 года из «Херенвена» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором четырёх забитых мячей.