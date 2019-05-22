«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «ПЕК Зволле» Намли
«Краснодар» и «ПЕК Зволле» достигли договоренности о переходе в ряды российского клуба 24-летнего атакующего полузащитника Юнеса Намли, датчанина марокканского происхождения.
В настоящее время «Краснодар» урегулировал с «ПЕК Звлолле» все детали трансфера Намли. Полузащитник подписал с чёрно-зелёными личное соглашение, срок действия которого истекает летом 2023 года, и в июне начнет в составе своей новой команды готовится к старту сезона-2019/20. Об этом сообщила пресс-служба «Быков».
24-летний Юнес перешёл в «ПЕК Зволле» летом 2017 года из «Херенвена» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором четырёх забитых мячей.
Хавбек «ПЕК Зволле» Намли близок к переходу в «Краснодар»
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