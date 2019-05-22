Хавбек «ПЕК Зволле» Намли близок к переходу в «Краснодар»

Полузащитник «ПЕК Зволле» Юнес Намли может перейти в «Краснодар». Об этом сообщает Voetbal International.

«Мы ведём переговоры с несколькими клубами. Это отличный шаг для Юнеса. „Краснодар“ является действительно большим клубом. Сейчас он занимает третье место в чемпионате России. А это означает, что в следующем сезоне он сыграет в Лиге чемпионов. Это хороший уровень для Юнеса, чтобы проявить себя. Но нас должно всё устроить. Особенно Юнеса», — сказал агент игрока Ревьен Канхай.

24-летний Юнес перешёл в «ПЕК Зволле» летом 2017 года из «Херенвена» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором четырёх забитых мячей.