Нападающий «Шахтёра» Мораес выбыл до конца сезона
Нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес не поможет своей команде на протяжении ближайшего месяца. 32-летний нападающий будет восстанавливаться от травмы, которую получил в матче с «Зарей» (1:0).
У бразильца с украинским паспортом был диагностирован перелом двух ребер. Об этом сообщил официальный сайт украинской команды.
Донецкий клуб в этом сезоне проведет ещё три матча в украинской Премьер-лиге: с «Динамо», «Мариуполем» и «Львовом». Напомним, 7 и 10 июня сборная Украины, в которую был вызван Мораес, сыграет с командами Сербии и Люксембурга соответственно в отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года.
На счету Мораеса 26 голов, а также 12 результативных передач в 39 матчах нынешнего сезона.
Мораес: гимн Украины слушал каждую неделю и пытался повторять
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