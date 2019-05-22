Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит финальный матч Кубка Испании с «Валенсией», который пройдёт 25 мая, сообщает пресс-служба каталонской команды.



27-летний немецкий голкипер по-прежнему испытывает дискомфорт в правом колене и продолжит восстановление в течение ближайших недель.



В текущем сезоне на клубном уровне тер Штеген принял участие в 49 матчах и пропустил 43 мяча. В 23 играх он оставлял свои ворота сухими. Контракт вратаря с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года. В каталонский клуб тер Штеген перешёл летом 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Трансфер игрока обошёлся сине-гранатовым в € 12 млн. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость голкипера составляет € 80 млн.