Ткачёв: всем «Арсеналом» болели за «Локо»! Возможно, в Тулу теперь приедет «МЮ»

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв прокомментировал победу «Локомотива» в финале Кубка России над «Уралом», которая позволила его команде квалифицироваться в Лигу Европы.
«Смотрели финал всей командой, болели за «Локомотив» — не за «Урал» же! Слава богу, что всё хорошо, но выход в Лигу Европу пока не отмечаем — впереди принципиальный матч с «Динамо», нам хочется закончить чемпионат победой. Приятно, что Тула теперь в Лиге Европы, но до сих пор обидно, что сами мы в финал не вышли — проиграли «Уралу». Все хотели играть в финале, но надеюсь, в следующем году будет лучше. Ждём ли теперь «Манчестер Юнайтед» в Туле? Всё возможно! Если серьёзно, то мы пока возможных соперников не обсуждали, просто рады, что всё так получилось», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 22 мая 2019
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