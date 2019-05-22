«Арсенал» впервые в истории пробился в Лигу Европы

Тульский «Арсенал» по итогам финального матча Кубка России «Локомотива» с «Уралом» (1:0) впервые в истории получил путёвку в Лигу Европы.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги за один тур до завершения чемпионата команда Игоря Черевченко занимает 6-е место. «Арсенал» уже не сможет ни подняться вверх (отставание от ЦСКА, который занимает 5-е место, составляет 3 очка, но преимущество по личным встречам у «армейцев»), ни опуститься ниже («Ростов», идущий 7-м, отстаёт на 4 очка).
«Твиттер» «Арсенала» уже прокомментировал выход команды в еврокубки: «Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» — в Лиге Европы! 6-е место оружейников в РПЛ и победа «Локомотива» в Кубке России дали нам путевку в еврокубки. Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай «Арсенал»!».
Фото доступно в "твиттере" «Арсенала».
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