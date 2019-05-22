Ан. Миранчук: тяжело сказать, помешает ли повреждение сыграть за сборную

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал результат финального матча Кубка России с «Уралом» (1:0).



«Это уже третий Кубок, поэтому эмоции спокойные, хотя внутри очень приятные ощущения. Очень тяжёлая игра, и всегда приятно выигрывать трофеи. Это в любом случае большой плюс для „Локомотива“. В прошлом финале с „Уралом“, конечно, было весело. Я тогда не играл, только с лавки смотрел, а сейчас был в игре. Финал — это в любом случае интересно и весело.



Почему рисунок игры изменился в ходе матча? Наверное, это психология. Мы забили гол, и „Урал“ после этого полетел вперёд. Это финал, один матч, терять нечего. Но при этом понимали, что „Урал“ будет опасен только на стандартах, поэтому старались во втором тайме меньше делать стандартов.



Я повредил голеностоп. Сейчас тяжело сказать, помешает ли это сыграть за сборную. Надо с врачами посоветоваться», — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».