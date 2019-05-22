Чорлука — о победе в Кубке России: я счастлив, но матч с «Уфой» важнее финала

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал результат финального матча Кубка России с «Уралом» (1:0).

«Я счастлив! Всегда счастлив, когда выигрываешь! Это уже четвёртый трофей за последние пять лет. Эмоции переполняют! Жалко «Урал», но что поделаешь. Настрой на «Уфу»? Для меня игра с ней важнее финала сегодня, ведь можно напрямую выйти в групповой этап Лиги чемпионов», — сказал Чорлука в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.

«Локомотив» стал обладателем Кубка России. Этот трофей является десятым в коллекции московского клуба и восьмым, завоёванным в новейшей истории.



На пути к финалу Кубка России московский «Локомотив» переиграл калининградскую «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1), казанский «Рубин» (1:0 и 1:0) и «Ростов» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь выиграл матчи с «Нефтехимиком» (3:2), «Нижним Новгородом» (2:0 ДВ), «Спартаком» (1:1 и 1:0) и «Арсеналом» (1:0 и 2:2).