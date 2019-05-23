Бубнов: победа «Локомотива» в Кубке — не случайность, а хорошая клубная традиция

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победу «Локомотива» над «Уралом» (1:0) в финальном матче Кубка России.

«В отличие от воскресного матча чемпионата скорости были не так высоки. На это повлияла и повышенная ответственность за результат и вынужденные изменения в составах. Со стороны «Урала» вдобавок заметно недоставало агрессии, которая была в воскресенье, особенно в первом тайме. До перерыва «Локомотив» владел большим преимуществом и мог забить больше одного гола — где-то подвела реализация, где-то чуть не повезло. Тем не менее команда Юрия Семина очень опытная, заручившись преимуществом, спокойно действовала по счёту.

Когда в начале второго тайма «Урал» стал нагнетать давление, «железнодорожники» уверенно оборонялись и позволили создать всего один явный момент у своих ворот — возможность отличиться упустил Арнаторе. Почему «Урал» не играл в такой манере весь матч? Екатеринбуржцы действовали так, как позволял соперник. К тому же у «Локомотива» длиннее скамейка. В целом «железнодорожники» по делу выиграли, были гораздо лучше в стартовой 45-минутке, но и после перерыва имели великолепный шанс — эпизод не реализовал Жемалетдинов.

Разумеется, кубковый опыт Сёмина, как и его подопечных, сказался. «Локомотив» теперь рекордсмен по количеству побед в Кубке России, и это не случайность, а хорошая клубная традиция», — приводит слова Бубнова Sportbox.