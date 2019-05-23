Тим Кэхилл назвал Роналду главным претендентом на «Золотой мяч»

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл считает форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду главным претендентом на «Золотой мяч».

«Причина, по которой назову Роналду, многие со мной не согласятся, является его выступление за «Ювентус». Он ушёл из «Реала» и оказал большое влияние на другую лигу. Никогда не видел другого игрока, который на протяжении многих лет делал подобное в «Манчестер Юнайтед» и «Реале». Знаю, что Роналду не выиграл Лигу чемпионов, но он вносит огромный вклад в успехи каждого своего клуба.

Знаю, что люди не согласятся, я просто ценю его профессионализм», — цитирует австралийца Goal со ссылкой на Alkass Sport.

В 31 матче чемпионата Италии на счету португальца 21 гол и 11 результативных передач.