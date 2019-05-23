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«Сельта» продлила контракт с главным тренером, который спас клуб от вылета

«Сельта» продлила контракт с главным тренером, который спас клуб от вылета
Футбол / Испания 0

«Сельта» подписала новый контракт с главным тренером команды Франом Эскрибой. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, соглашение с 54-летним испанцем рассчитано до 2021 года.

Эскриба возглавил «Сельту» в марте нынешнего года и помог ей избежать вылета в Сегунду. Галисийский клуб занимает на данный момент 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. С новым тренером «Сельта» набрала 16 очков в 12 встречах.

Эскриба работал с такими клубами, как «Эльче», «Хетафе» и «Вильярреал». Ранее в СМИ сообщалось, что испанская команда может обрести нового наставника. Среди кандидатов назывался главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса.

Турнирную таблицу чемпионата Испании можно посмотреть на «Чемпионате».

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