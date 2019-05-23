Смолов завоевал первый трофей в карьере в 29 лет

Московский «Локомотив» стал обладателем Кубка России, победив в решающем матче «Урал» со счётом 1:0. Встреча состоялась накануне, 22 мая, на стадионе «Самара Арена» в Самаре.



Этот трофей стал первым для нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова. 29-летний футболист перебрался в московский клуб летом прошлого года, а до этого выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал» и «Краснодар». Со своими предыдущими командами форвард лишь дважды становился бронзовым призёром чемпионата России.



Также первый трофей в карьере завоевал 27-летний защитник Брайан Идову, который тоже перешёл в «Локомотив» прошлым летом. Ранее он выступал за «Амкар» и «Динамо» из Санкт-Петербурга.



Эта победа в Кубке России стала для «Локомотива» восьмой в истории. «Железнодорожники» также дважды завоёвывали Кубок СССР.