«Манчестер Юнайтед» рассматривает Доннарумму в качестве возможной замены де Хеа

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы в качестве возможной замены Давиду де Хеа в том случае, если испанский голкипер покинет клуб предстоящим летом, сообщает Calciomercato.

Де Хеа по-прежнему не продлил контракт с манкунианцами, а его соглашение с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2020 года. Это означает, что английский клуб может продать голкипера уже этим летом, чтобы заработать деньги.

Издание отмечает, что шансы на уход Доннаруммы из «Милана» возрастут в том случае, если россонери не смогут завоевать путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» также заинтересован в приобретении 20-летнего вратаря «Милана» и будет готов заплатить за него € 50 млн.