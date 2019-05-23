Льорис: участвовать в финале Лиги чемпионов — воплощение мечты

Капитан «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис рассказал о своих ожиданиях в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча состоится 1 июня в Мадриде.

«Я горжусь тем, что представляю этот клуб и являюсь частью этой команды на нынешнем фантастическом пути — и тем более в ранге капитана. Мы знаем, что Лига чемпионов — очень сложный турнир. Чтобы выйти в финал, нужно превзойти самого себя. Нужен талант, удача, тактическая дисциплина и идеальный настрой. За счёт всего этого мы, собственно, и прошли так далеко.



Мы должны ценить это и отдать все силы ради победы. Нам нужен именно такой настрой. Это отличный период для клуба, болельщиков, игроков и тренерского штаба. Участвовать в финале Лиги чемпионов — воплощение мечты», — цитирует Льориса пресс-служба УЕФА.