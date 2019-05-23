Льорис: участвовать в финале Лиги чемпионов — воплощение мечты

Капитан «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис рассказал о своих ожиданиях в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча состоится 1 июня в Мадриде.
«Я горжусь тем, что представляю этот клуб и являюсь частью этой команды на нынешнем фантастическом пути — и тем более в ранге капитана. Мы знаем, что Лига чемпионов — очень сложный турнир. Чтобы выйти в финал, нужно превзойти самого себя. Нужен талант, удача, тактическая дисциплина и идеальный настрой. За счёт всего этого мы, собственно, и прошли так далеко.
Мы должны ценить это и отдать все силы ради победы. Нам нужен именно такой настрой. Это отличный период для клуба, болельщиков, игроков и тренерского штаба. Участвовать в финале Лиги чемпионов — воплощение мечты», — цитирует Льориса пресс-служба УЕФА.
- 23 мая 2019
-
13:17
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:05
-
12:44
-
12:32
-
12:26
-
12:05
-
11:52
-
11:52
-
11:40
-
11:26
-
11:18
-
11:10
-
10:59
-
10:45
-
10:30
-
10:22
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:09
-
08:56
-
08:29
-
07:32
-
07:15
-
07:00
-
06:36
-
06:14
-
06:04