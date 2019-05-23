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Сорокин поддержал решение ФИФА не увеличивать количество участников ЧМ-2022

Сорокин поддержал решение ФИФА не увеличивать количество участников ЧМ-2022
Футбол 0

Член совета ФИФА, бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин одобряет решение организации отказаться от увеличения числа участников на мировом первенстве 2022 года, которое пройдёт в Катаре.

«Взвешенный и правильный итог. Увеличение числа команд было полностью завязано на логистических вопросах, связанных с участием соседних стран. По всей видимости, необходимой конфигурации не нашлось. В целом расширение — это комплексное решение, влекущее за собой массу сдвигов в организационном процессе. Это не только большее количество участников, но и увеличение объектов размещения, огромное количество болельщиков. Это настоящий вызов, принять который без помощи соседей невозможно», — цитирует Сорокина «RT на русском»

В настоящее время на чемпионатах мира выступают 32 команды. ФИФА рассматривала возможность увеличения количества команд до 48.

ФИФА отказалась от увеличения числа участников ЧМ в Катаре с 32 до 48 команд
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