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Прядкин: думаю, будет принят вариант лимита на легионеров «8+17»

Прядкин: думаю, будет принят вариант лимита на легионеров «8+17»
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги и член исполкома Российского футбольного союза Сергей Прядкин поделился мыслями о возможном изменении формата лимита на легионеров.

«Решение по лимиту легионеров отложили. Учитывая, что мнения среди клубов разделились, мы приняли решение провести дополнительные консультации. В июне решение по данному вопросу должно быть принято. Решали между схемами «8+17» или оставить «6+5». На конференции тема лимита подниматься не будет. 25 декабря 2017 года было принято решение реализовать стратегию. Исполком действует в рамках данного решения. Моё мнение? Я думаю, что будет схема «8+17». В этом есть логика.

Помимо этого мы утвердили регламент молодёжного первенства U20 единогласно. А также утверждали регламент нового юношеского турнира U17», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Исполком РФС отложил решение по лимиту на легионеров и изучит вопрос тщательнее
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