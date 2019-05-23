Исполком РФС отложил решение по лимиту на легионеров и изучит вопрос тщательнее

Как стало известно «Чемпионату», исполком Российского футбольного союза, который сегодня, 23 мая, провёл заседание в Москве, отложил решение по вопросу о лимите на легионеров до следующего собрания.



Причиной этого стало желание комитета изучить тему более тщательно.



В настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», в соответствии с которым на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.



Ранее в СМИ сообщалось, что обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут значиться не более 10 иностранцев и 15 россиян. Также обсуждается вариант «8+17», который предполагает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.

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