Исполком РФС отложил решение по лимиту на легионеров и изучит вопрос тщательнее
Как стало известно «Чемпионату», исполком Российского футбольного союза, который сегодня, 23 мая, провёл заседание в Москве, отложил решение по вопросу о лимите на легионеров до следующего собрания.
Причиной этого стало желание комитета изучить тему более тщательно.
В настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», в соответствии с которым на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.
Ранее в СМИ сообщалось, что обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут значиться не более 10 иностранцев и 15 россиян. Также обсуждается вариант «8+17», который предполагает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.
Быстров: если не будет лимита, то свои воспитанники клубам РПЛ станут не нужны
- 23 мая 2019
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