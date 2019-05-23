Канселу близок к переходу в «Манчестер Сити» за € 60 млн

Защитник туринского «Ювентуса» Жоау Канселу может перебраться в Англию в летнее трансферное окно.



Как утверждает Goal.com со ссылкой на Record, португальского футболиста хочет заполучить «Манчестер Сити». Клубы в настоящий момент близки к согласованию сделки. Ожидается, что сумма трансфера составит € 60 млн.



Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересован другой английский клуб – «Манчестер Юнайтед».



Канселу выступает за «Ювентус» с лета прошлого года. Ранее он защищал цвета «Бенфики», «Валенсии» и «Интера», а с 2016 года вызывается в сборную Португалии. В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 гол и 3 результативные передачи, а также получил 6 жёлтых карточек.

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