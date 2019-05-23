Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Канселу близок к переходу в «Манчестер Сити» за € 60 млн

Канселу близок к переходу в «Манчестер Сити» за € 60 млн
Футбол / Англия 0

Защитник туринского «Ювентуса» Жоау Канселу может перебраться в Англию в летнее трансферное окно.

Как утверждает Goal.com со ссылкой на Record, португальского футболиста хочет заполучить «Манчестер Сити». Клубы в настоящий момент близки к согласованию сделки. Ожидается, что сумма трансфера составит € 60 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересован другой английский клуб – «Манчестер Юнайтед».

Канселу выступает за «Ювентус» с лета прошлого года. Ранее он защищал цвета «Бенфики», «Валенсии» и «Интера», а с 2016 года вызывается в сборную Португалии. В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 гол и 3 результативные передачи, а также получил 6 жёлтых карточек.

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» совершить обмен защитниками
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент