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Роббен может продолжить карьеру в АПЛ

Роббен может продолжить карьеру в АПЛ
Футбол / Англия 0

Вингер «Баварии» Арьен Роббен может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в подписании контракта с 35-летним футболистом заинтересован «Лестер Сити». Сам нидерландец в интервью BBC заявил, что переход в стан «лис» — это один из вариантов продолжения карьеры, который он рассматривает. Однако решения по своему будущему вингер пока не принял.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Роббен принял участие в 18 матчах, отметился 6 результативными ударами и 2 голевыми передачами. Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до лета текущего года. Также на игрока претендуют ПСВ и «РБ Лейпциг». Ранее Роббен уже выступал в АПЛ — с 2004 по 2007 годы он играл за «Челси».

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