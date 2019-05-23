Роббен может продолжить карьеру в АПЛ

Вингер «Баварии» Арьен Роббен может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в подписании контракта с 35-летним футболистом заинтересован «Лестер Сити». Сам нидерландец в интервью BBC заявил, что переход в стан «лис» — это один из вариантов продолжения карьеры, который он рассматривает. Однако решения по своему будущему вингер пока не принял.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Роббен принял участие в 18 матчах, отметился 6 результативными ударами и 2 голевыми передачами. Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до лета текущего года. Также на игрока претендуют ПСВ и «РБ Лейпциг». Ранее Роббен уже выступал в АПЛ — с 2004 по 2007 годы он играл за «Челси».