Источник: между Неймаром и Мбаппе испортились отношения

Ближайшим летом, вполне возможно, кто-то из пары форвардов «ПСЖ» — Неймар или Килиан Мбаппе — покинет клуб. Об этом сообщает sport.es.
По информации источника, между ведущими игроками парижан возникли серьёзные разногласия. Напряжённость в отношениях бразильца и француза началась после слов первого, когда он раскритиковал молодых игроков команды, призвав их меньше говорить, а больше делать на поле. Второй воспринял эти слова и в свой адрес в том числе.
Также Мбаппе не устраивает его нынешняя зарплата, которая меньше оклада Неймара примерно в 3 раза. По мнению 20 летнего нападающего, своей игрой в текущем сезоне он уже доказал, что заслуживает получать на уровне самого высокооплачиваемого игрока команды.
Сообщается, что отношения между футболистами стало настолько сложным, что летом кто-то из них покинет «ПСЖ».
- 23 мая 2019
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