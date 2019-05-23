Источник: между Неймаром и Мбаппе испортились отношения

Ближайшим летом, вполне возможно, кто-то из пары форвардов «ПСЖ» — Неймар или Килиан Мбаппе — покинет клуб. Об этом сообщает sport.es.

По информации источника, между ведущими игроками парижан возникли серьёзные разногласия. Напряжённость в отношениях бразильца и француза началась после слов первого, когда он раскритиковал молодых игроков команды, призвав их меньше говорить, а больше делать на поле. Второй воспринял эти слова и в свой адрес в том числе.

Также Мбаппе не устраивает его нынешняя зарплата, которая меньше оклада Неймара примерно в 3 раза. По мнению 20 летнего нападающего, своей игрой в текущем сезоне он уже доказал, что заслуживает получать на уровне самого высокооплачиваемого игрока команды.

Сообщается, что отношения между футболистами стало настолько сложным, что летом кто-то из них покинет «ПСЖ».