Тарасов: теперь «Локомотив» должен выступить в Лиге чемпионов более удачно

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился ощущениями от победы в Кубке России.
«Это очень здорово. Всё-таки для этого мы и играем в футбол: чтобы завоёвывать титулы, брать медали, выигрывать кубки. Этот финал был для нас первоочередной задачей. Мы её выполнили, теперь впереди ещё одна игра в чемпионате России. Если победим в заключительном туре «Уфу» и возьмём серебряные медали первенства, то в принципе сезон можно будет назвать хорошим.
Вторая попытка в Лиге чемпионов? Сейчас я хотел бы пожелать нашей команде ещё кое-что. Мы никак не можем взять Суперкубок России. Уже три раза пробовали, и все три раза упускали возможность. Поэтому надеюсь, что нам удастся сначала взять этот трофей. Что же касается Лиги чемпионов, то, конечно, мы уже почувствовали, что это такое. И теперь мы должны выступить на европейской арене более удачно.
Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов в текущем сезоне «Локомотив» занял последнее место, победив лишь раз в шести матчах.
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